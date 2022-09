En Espagne, des archéologues découvrent une antique gravure… d’un pénis géant

Elle fait 50 cm de long, rien que ça. La sculpture phallique datant de l’époque romaine et retrouvée sur le site archéologique d’El Higuerón, en Andalousie, serait la plus grande du genre.

Le site, découvert dans les années 1960, abrite les vestiges d’une fortification romaine. Des fouilles récentes, organisées par l’Université de Grenade et le Musée historique de Nueva Carteya, ont mis au jour cette gravure pour le moins… insolite. Les archéologues pensent que les ruines excavées sont les fondations d’une gigantesque tour qui devait faire une vingtaine de mètres de haut, selon le site Arkeonews.

Le pénis a été découvert sur le coin d’un mur en train d’être sorti de terre. Les représentations phalliques durant la période romaine étaient loin d’être rares. Le sexe masculin était en effet considéré comme une sorte de porte-bonheur, symbole de fertilité et de bonne fortune. On en a donc retrouvé un peu partout en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, sur les sites occupés par la civilisation romaine.