En Equateur, première tentative de dialogue entre indigènes et gouvernement

Près de 14.000 manifestants indigènes sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants, d’après la police, qui estime leur nombre à près de 10.000 dans la capitale.

La Conaie exige notamment une réduction des prix du carburant et un moratoire d’un an sur le paiement des dettes bancaires des paysans. Elle exigeait jusqu’à présent, en préalable à toute discussion, la levée de l’état d’urgence décrété dans au moins six provinces du pays.

Six morts et quelque 300 blessés

Les violences ont fait à ce jour six morts, et quelque 300 blessés parmi les manifestants, civils, policiers et militaires, selon diverses sources. Les manifestants ont tenté à deux reprises ces derniers jours d’investir l’enceinte du Parlement, à Quito où des pénuries commencent à se faire sentir.

Samedi en fin d’après-midi, ce même Parlement doit débattre, à l’initiative de l’opposition, d’une procédure de destitution du président Guillermo Lasso, élu en mai 2021.