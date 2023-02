En entreprise, les salariés LGBT ont du mal à monter dans la hiérarchie.

Les scientifiques leur ont demandé de visionner des vidéos mettant en scène six acteurs blancs supposément homosexuels. Ils y interprétaient le même script de deux façons différentes : l’une en adoptant une voix et une gestuelle dites "efféminées" et l’autre en endossant les codes traditionnels de la virilité. La plupart des participants de l’étude ont estimé que les comédiens à l’attitude plus "masculine" seraient les plus crédibles dans le film publicitaire et ce, quelle que soit leur orientation sexuelle. "Notre étude a démontré que les hommes gays et hétérosexuels préfèrent les homosexuels à l’apparence plus masculine que féminine pour les postes à responsabilité prestigieux", concluent les chercheurs.

Les clichés virilistes peuvent empêcher certains professionnels d’accéder à des postes de pouvoir au sein d’une organisation, surtout la communauté LGBT.

Pour l’essayiste Christophe Falcoz, l’existence de ce plafond de verre montre à quel point l’entre-soi masculin est encore bien répandu dans le monde de l’entreprise. "Les passages d’un niveau hiérarchique à un autre constituent certainement l’une des épreuves viriles de l’institution Entreprise, permettant ainsi de vérifier la conformité au modèle masculin et de distribuer le pouvoir à ceux qui en sont les meilleurs représentants", écrit-il dans un article paru en 2014 dans la revue Travail, Genre et Sociétés.