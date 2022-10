En Egypte, les mangroves renaissent malgré le tourisme de masse.

Malgré tout, il continue à croire à son projet de reforestation à Hamata et veut l'étendre "le plus au sud possible", dit-il, les pieds dans l'eau et le doigt pointé vers une marina pour yachts, six kilomètres plus au sud.

Sur la mer Rouge, qui draine 65% des revenus du secteur touristique, vital en Egypte, ses plants de palétuviers devront zigzaguer entre ports de plaisance, hôtels et complexes touristiques. "Ce n'est pas impossible mais ce sera plus compliqué", prévient M. Howai. Car "les palétuviers sont robustes mais aussi sensibles, surtout quand ils sont jeunes".

Pour M. Khalifa, "il faut replanter, étendre les mangroves et impliquer les acteurs du tourisme". Par exemple, dit-il, chaque hôtel pourrait planter des palétuviers dans sa zone. "On pourrait imaginer des avantages fiscaux" pour les inciter à agir, préconise-t-il. "Ils peuvent faire des profits mais ils doivent aussi jouer un rôle dans la protection de la nature."