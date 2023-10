En Égypte, le principal opposant à Sissi empêché de se présenter à la présidentielle

Et pour cause, des incidents ont été signalés en grand nombre depuis deux semaines sur les réseaux sociaux et auprès de l’équipe de campagne du candidat.

Le même mode opératoire est toujours décrit : des voyous très certainement payés par les partis au pouvoir bloquent l’accès des militants aux différents bureaux d’enregistrement des soutiens. "Ce matin j’étais sur place à 7h30 et des voyous sont arrivés. Ils m’ont dit si tu veux soutenir Sissi rentre, sinon revient plus tard", explique un partisan d’Ahmed al-Tantawi souhaitant rester anonyme. Après dix tentatives, il a finalement abandonné sans réussir à faire valider sa signature. Parfois, c’est même la police qui a empêché les militants de faire enregistrer leur parrainage. Au total, 134 soutiens de l’opposant ont été placés en détention.