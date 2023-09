En Egypte, des mouches-soldats noires sont utilisées comme biofertilisant

Une entreprise égyptienne utilise des larves de mouches-soldats noires comme apport de protéines dans l'alimentation animale, mais surtout comme engrais. Cette initiative écologique remporte aujourd’hui un franc succès.

Non loin de la capitale égyptienne, des milliers de ces mouches sont élevées dans de larges filets pour récolter leurs larves, elles-mêmes nourries par des déchets organiques.

Deux matières premières sont issues de cette culture : " On utilise directement les protéines et l’huile des larves dans l’alimentation des poissons, et les excrétions des larves dans la fertilisation du sol et la production d’aliments, de fruits et de légumes sûrs et exempts de tout résidu non bio", explique le fondateur d’Egymag Biotechnology, Ahmed Mohamed Ebeid.

Non loin de là, une belle plantation de fraisiers, zéro produit chimique, est un bel exemple d’efficacité. Le seul et unique engrais qui y est utilisé provient des larves de cette fameuse mouche-soldat. Le tout pour un coût nettement moins élevé que celui des engrais classiques.