En Ecosse, les Lochs souffrent aussi de la crise climatique.

"L'eau devient une denrée rare dans cette partie du monde", se désespère Brian Shaw. "Tout le monde cherche à utiliser l'eau pour ses propres besoins". Si le retour des pluies a apporté un peu de répit à certaines parties de l'Ecosse ces dernières semaines, les niveaux d'eau restent bas jusqu'à un "point critique" dans certaines régions, explique l'agence Sepa.

L'Office météorologique britannique prévoit une nouvelle période plus sèche en fin d'été et les experts répètent que les habitants de ces endroits et les entreprises vont devoir se préparer à des périodes de pénurie d'eau et d'inondations.

Selon le Climate Change Committee, un organisme consultatif dont les membres sont nommés par le gouvernement britannique, les dix années les plus chaudes enregistrées en Ecosse ont toutes eu lieu depuis 1997. La température moyenne entre 2010 et 2019 y a été supérieure d'environ 0,7 degré à la moyenne enregistrée entre 1961 et 1990.