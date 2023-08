En Ecosse, des chiens dressés pour protéger les moutons des aigles.

Dans le cadre du programme de gestion des pygargues, les agriculteurs reçoivent une indemnité allant jusqu'à 5000 livres (5.800 euros) par an pour le bétail perdu à cause des aigles.

La procédure de demande d'indemnisation est cependant coûteuse, complexe et loin de compenser les pertes, selon Jenny Love. Un éleveur a perdu pour 30.000 livres sterling (près de 35.000 euros) d'agneaux en une saison, affirme-t-elle.

"J'ai vu des gros durs s'effondrer en larmes devant moi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire", ajoute-t-elle, sceptique sur le fait que des chiens puissent régler le problème.

Selon elle, il faudrait des milliers de chiens pour garder les moutons dans les montagnes, où presque tous les agneaux sont perdus à cause des oiseaux. La solution, selon elle, réside plutôt dans de meilleures indemnisations, plus élevées et plus plus faciles à obtenir.