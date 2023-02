"En écorches" de Jacinthe Mazzocchetti et Helena Da Silva Casquilho : quand les mots prennent vie

Jacinthe Mazzocchetti a l’habitude de manier les mots et si c’est la première fois qu’elle publie dans cette maison d’éditions, elle n’en est pas à son premier recueil ni à sa première publication.

Pour En écorches, elle s’est associée à Helena Da Silva Casquilho pour agrémenter ses poèmes d’illustrations. À travers le recueil, les dessins à l’encre de Chine, aux traits fins et aux allures fragiles, donnent une autre consistance aux mots de la poétesse. Les poèmes se reflètent dans les paysages et les portraits et inversement. Les mots prennent vie en dessins et les illustrations rendent les mots vivants. On en viendrait presque à regretter que les poèmes de ce recueil ne soient pas tous illustrés.