En dix ans, les Bruxellois roulent moins en voiture, marchent et pédalent plus

En un peu plus de dix ans, la marche est devenue le mode de transport le plus utilisé par les Bruxellois, avec une part modale de 36% (contre 32% en 2010), indique mardi matin Bruxelles Mobilité.

L'opérateur a établi ce constat sur foi d'une vaste étude sur les habitudes de déplacement des habitants. La précédente remontait à 2010.

La part modale de la voiture a diminué, passant de 38 à 27%, et celle du vélo a augmenté (de 3 à 9%).

Un peu plus d'un déplacement sur cinq (22%) se fait en bus, tram ou métro (24% en 2010), 2% en train (2% en 2010), 9% à vélo (3% en 2010) et 1% en trottinette électrique (personnelle ou partagée).

Les autres modes (par exemple la camionnette, la moto, le taxi) représentent chacun moins de 1% des déplacements.

Quelque 3,3 millions de déplacements sont effectués chaque jour par les habitants de la capitale, soit 25 millions de km parcourus.

Bruxelles Mobilité a mené cette nouvelle enquête sur une période d'un an, entre les automnes 2021 et 2022, en collaboration avec le département de la mobilité et des travaux publics de la Région flamande, qui a interrogé en parallèle les citoyens de Flandre.

A Bruxelles, un échantillon représentatif de citoyens (2.685 personnes), choisis au hasard dans le Registre national, ont été interrogés de manière approfondie sur les caractéristiques de leur ménage et leurs habitudes de mobilité. Il en ressort que les Bruxellois âgés de 6 ans et plus effectuent en moyenne 2,9 déplacements par jour.

Les mineurs et les plus de 65 ans en font moins, tandis que les 35-44 ans sont ceux qui en font le plus (3,8 déplacements par jour en moyenne).