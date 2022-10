"En dix ans, 10% de trajets supplémentaires et des gares plus accessibles", affirme le ministre de la mobilité Georges Gilkinet

À quoi ces nouveaux budgets vont-ils servir ? "C’est plus de trains sur le rail, plus tôt le matin et plus tard le soir."

"L’objectif c’est à proximité des grandes villes (Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège…) des trains plus fréquents, 4 trains par heure. Et à terme, dans tous les points d’arrêts, un train toutes les demi-heures mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. On commencera par les lignes les plus fréquentées. Au total, en 10 ans, dix pourcents de trajets, de trains supplémentaires et de gares plus accessibles et un meilleur service d’infrabel, vers les entreprises pour augmenter le volume de marchandises transportées sur le rail".