En direct : vivez le concert d’ouverture du MuCH Waterloo Festival

C’est ce mercredi 7 juin que s’ouvrira la sixième édition du MuCH Waterloo Festival, festival annuel de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Un festival qui propose une "immersion musicale" dans l’univers de la Chapelle, qui s’ouvrira avec un concert du MuCH ensemble, dirigé par l’altiste Miguel da Silva, accompagné de la violoniste Anna Agafia Egholm.

Cette sixième édition du festival s’ancre dans sa communauté, à la Chapelle et dans d’autres lieux de la commune de Waterloo, et est plus que jamais centrée sur la mission principale de la Chapelle. Au programme de ce festival, qui se déroule du 7 au 11 juin, trois concerts avec orchestre, de la musique de chambre, des récitals, des marathons de sections, des concerts en plein air, des animations pour les plus jeunes.

Et c’est le MuCH ensemble, dirigé par Miguel da Silva, et la violoniste Anna Agafia Egholm qui ouvriront cette nouvelle édition, avec un concert entièrement dédié à Beethoven. Ils interpréteront le quatuor à cordes n°11, op. 95, ainsi que la fameuse sonate à Kreutzer, dans des arrangements pour orchestre de chambre.

En donnant à son onzième quatuor le surnom de "Serioso", Beethoven voulait sans doute affirmer avec audace le caractère sérieux, tendu et angoissé de cette œuvre d’une extrême concision. D’une tout autre envergure, la grande Sonate "À Kreutzer" illustre un versant plus connu de l’œuvre beethovénienne : sa dimension héroïque et intensément passionnée. Sa transcription pour orchestre de chambre ne fait que poursuivre l’ambition de Beethoven qui la considérait déjà "écrite dans un style très concertant, presque comme un concerto".