En direct : présentation de l'accord sur la réforme du marché du travail. La semaine de 4 jours au programme

Le Premier ministre, Alexander De Croo et les ministres Dermagne, Frank Vandenbroucke (Affaires sociales) et David Clarinval (Indépendants) détailleront l’accord conclu au cours d’une conférence de presse, prévue ce mardi à 9h15, dans la salle de presse (le "bunker") du 16 rue de la Loi.

Semaine de 4 jours

Selon nos informations, les employés pourront choisir de concentrer leur horaire sur quatre jours, cela afin de profiter d’un jour de congé le cinquième jour. Un temps plein pourrait ainsi être presté sur quatre jours, ce qui reviendrait donc à une semaine de 4 jours. Les salariés pourraient aussi opter pour un régime hebdomadaire variable. Autrement dit, ils travailleraient un peu plus une semaine et la semaine suivante ils auraient plus de temps libre. Dans les deux cas, l’employé devrait demander lui-même un tel arrangement. Ce régime se veut, notamment, intéressant pour les situations de coparentalité.

Droit à la déconnexion

Au cœur des discussions de cette nuit, il était aussi question d’établir un droit à la déconnexion. Cela ne concernerait plus uniquement les fonctionnaires, comme cela a déjà été acté.

Des mesures concernent également le droit à la formation des travailleurs, qui sera renforcé, et un meilleur accompagnement des personnes licenciées. Des travailleurs pourraient déjà travailler durant leur période de préavis pour un autre employeur. Et l’accent sera encore davantage mis sur l’outplacement des travailleurs bénéficiant d’un long préavis.

Le travail en soirée

Les entreprises auront un accès plus facilement au travail en soirée. Cela concerne le travail entre 20 heures et minuit. Le travail vespéral dans le secteur de l’e-commerce sera donc facilité et les travailleurs de l’économie de plateforme, comme Deliveroo et Uber, seront mieux protégés.

L'économie collaborative via les plateformes et l'é-commerce sont au cœur de cet accord. Or, la semaine dernière, Paul Magnette plaidait pour la fin de l'e-commerce en Belgique. Ce dernier point constituait un nœud difficile à trancher entre les partenaires du gouvernement. Alors, est-ce une marche arrière de la part des socialistes ? Allons-nous vers plus d'e-commerce en Belgique ?

"Non, on a toujours été clair par rapport à cela. On n'est pas fermés par rapport au développement de l'e-commerce. On veut quelque chose qui soit plus vertueux que ça ne l’est aujourd'hui en terme environnemental et social", réagit le ministre fédéral de l'économie Pierre-Yves Dermagne (PS) ce matin sur la Première. "Et donc on s'est limités, comme c'était d'ailleurs l'accord, au travail de soirée dans le cadre de projet pilote - et bien entendu limité au secteur de l'e-commerce."

Le ministre ajoute que l'accord comprend des mesures importantes en terme de droit à la formation. "On crée pour la première fois en Belgique un droit individuel à la formation, qui permettra à chaque travailleuse et chaque travailleur d'avoir droit à des jours de formation payés par l'employeur tout au long de sa carrière."

Protection des travailleurs de plateformes

Enfin, Pierre-Yves Dermagne insiste sur l'encadrement des différents statuts dans le secteur de l'économie collaborative. "On vient apporter une réponse à une insécurité juridique et sociale qui est subie par les travailleurs des économies de plateformes", se réjouit le ministre.

"Pour la première fois dans notre pays, nous allons venir avec des critères clairs pour compléter la loi sur la nature des relations de travail. Pour pouvoir déterminer facilement si un travailleur de l'économie de plateforme est un salarié ou un indépendant."

"Nous ne voulons plus de faux travailleurs salariés ou de faux travailleurs indépendants. On veut que les choses soient claires."

Par ailleurs, l'accord garantirait une protection contre les accidents du travail. "On sait que dans ce secteur-là, prenons les coursiers à vélo par exemple, les risques d'accident du travail sont 15 fois supérieurs à la moyenne des autres professions."

Enfin, des mesures devraient accroître l’autonomie des Régions en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi tandis que le monitoring autour des métiers en pénurie et de la diversité dans les secteurs et entreprises sera renforcé.