En direct : la ministre wallonne de la Santé présente les résultats des enquêtes inopinées effectuées dans les maisons de repos d’Orpea en Wallonie

Sur les 18 maisons de repos que compte le groupe ORPEA en Wallonie, 12 ont déjà fait l'objet d'inspections inopinées depuis la révélation des faits de maltraitance en France, confirme la ministre de la Santé, Christie Morreale, ce mardi.

Sur les 12 établissements du groupe ORPEA visités à l'improviste par les inspecteurs de l'Aviq, 8 ont obtenu une évaluation positive et ne posent aucun soucis. 2 établissements ont obtenu un avis "mitigé" et devront faire l'objet d'éclaircissements. Un établissement est qualifié de "problématique" et va faire l'objet d'une enquête approfondie.

Les six autres maisons de repos du groupe ORPEA en Wallonie doivent encore faire l'objet d'une inspection