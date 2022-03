En direct du Klarafestival : le bayerisches staatsorchester et la soprano Sabine Devieilhe

Ce mercredi 16 mars, Musiq3 vous propose de vivre en direct le concert du bayerisches staatsorchester, placé sous la direction de Vladimir Jurowski et de la soprano Sabine Devieilhe, qui interpréteront des œuvres de Britten, Debussy et Ravel.

Sous la baguette de Vladimir Jurowski, le Bayerisches Staatsorchester vous propose un programme riche en évocations musicales et en poésie spirituelle. En 1983, le compositeur roumain Marius Constant tira une suite symphonique des interludes et ouvertures de l’opéra Pelléas et Mélisande de Debussy. À la poésie symboliste de Maeterlinck – ici uniquement évoquée par la musique instrumentale – répondent les vers de Rimbaud mis en musique par Britten dans son cycle Les illuminations. Forte de sa voix de soprano cristalline et sa prononciation claire, Sabine Devieilhe servira texte et musique avec un même niveau de raffinement. Autre évocation musicale d’un texte spirituel, Sinfonia da Requiem fut composée à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, tandis que la Valse de Ravel nous emmène, dans un tourbillon de grâce et de folie humaines, au lendemain de la Grande Guerre.

Un concert à vivre en direct ce mercredi 16 mars à 20h en compagnie de Fabrice Kada.