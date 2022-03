En direct du Klarafestival : concert d’ouverture avec l’Orchestre national de France et Boris Giltburg

Ce vendredi 11 mars, Musiq3 vous propose de vivre en direct le concert d’ouverture du Klarafestival, qui a pour thématique cette année "Let’s stick together !". L’orchestre national de France, placé sous la direction de Cristian Măcelaru, interprétera notamment le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel avec Boris Giltburg.

Dès ce vendredi 11 mars prochain, le Klarafestival explorera le rapport au temps, tant au niveau collectif qu’individuel, au fil d’une programmation internationale et éclectique. Se succéderont lors de ces 17 jours des galas européens avec de grands solistes et des orchestres internationaux.

Lors de ce concert d’ouverture, l’Orchestre national de France interprétera l’une des plus belles pages musicales du compositeur tchèque Leoš Janáček, Tarass Boulba. Boris Giltburg, lauréat du Concours Reine Élisabeth 2013, interprétera ensuite au piano le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Cette œuvre est une commande de Paul Wittgenstein, frère du célèbre philosophe Ludwig Wittgenstein et pianiste de son état, qui avait perdu le bras droit durant la Première Guerre mondiale. Ce concerto en un seul mouvement fait la part belle à la rythmique et aux harmonies jazz.

L’Orchestre national de France, sous la baguette du chef roumain Cristian Măcelaru, clôturera le concert d’ouverture du Klarafestival 2022 par les Danses symphoniques de Serge Rachmaninov.

Vivez en direct le concert d’ouverture du Klarafestival en compagnie de Camille De Rijck, ce vendredi 11 mars dès 20h sur Musiq3.