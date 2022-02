En direct du Festival Shostakovich : Truls Mork et le Belgian National Orchestra dans le Concerto pour violoncelle n°1

La Symphonie n° 11 de Chostakovitch a vu le jour en 1957 – à l’occasion du quarantième anniversaire de la révolution d’Octobre – en souvenir de l’insurrection de 1905, réprimée dans le sang et lors de laquelle des centaines d’ouvriers ont été massacrés au prétexte qu’ils appelaient le tsar à des réformes. Dans cette symphonie en quatre mouvements, le compositeur dépeint cette révolution manquée tout en évoquant aussi le thème général de l’insurrection contre la tyrannie et l’absolutisme. Deux ans plus tard, Chostakovitch allait composer son Premier Concerto pour violoncelle. Et c’est Mørk Truls que l’on retrouve ce soir pour la partie solo.