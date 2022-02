En direct du Festival Shostakovich : L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dans la Quinzième Symphonie

Le samedi 26 février, le festival Shostakovich se poursuit à Bozar. Vivez en direct dès 20h le concert de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, placé sous la direction de Marko Letonja, qui proposera la Quinzième Symphonie de Chostakovitch.

Dans sa Quinzième et ultime Symphonie (1972), Chostakovitch fait le point sur sa vie, évoquant des souvenirs personnels dans chaque mouvement qu’il agrémente aussi de citations tirées de Rossini, Wagner, Glinka ou de ses propres compositions. C’est le même Chostakovitch qui orchestra avec un raffinement extrême les quatre Chants et danses de la mort de Moussorgski, initialement pour voix et piano, inspirés par l’actualité sociale sombre dans la Russie du XIXe siècle. Le timbre somptueux d’Evgeny Nikitin rendra honneur à ce cycle d’une rare intensité poétique.

Dans l’incapacité de diriger ce concert, Michail Jurowski sera remplacé par le chef slovène Marko Letonja, fervent admirateur de Chostakovitch.

Un concert à vivre en direct ce samedi 26 février dès 20h en compagnie de Fabrice Kada, qui accueillera également à son micro le chef Marko Letonja.