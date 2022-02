En direct du Festival Shostakovich : Concert d'ouverture avec le Belgian National Orchestra et Lucas Debargue

Ce vendredi 25 février, Musiq3 ouvre son week-end Chostakovitch en diffusant en direct de Bozar le concert d'ouverture du Festival Shostakovich, The other Revolutionary. Le Belgian National Orchestra sera aux côtés de Lucas Debargue, Leo Wouters, Mikhail Petrenko et le Chœur Symphonique Octopus, sous la baguette du chef Hugh Wolff, dans le Concerto pour piano, trompette et cordes, et la Symphonie 13 "Babi Yar" de Shostakovich.

1941. Dans le ravin de Babi Jar, lieu-dit de la région de Kiev, un commando spécial de SS assassine 34 000 juifs en 36 heures. Vingt ans plus tard, le jeune poète Evgueni Evtouchenko s’inspirera de cette tragédie révoltante pour écrire Babi Jar, une violente charge contre l’antisémitisme. Dmitri Chostakovitch mettra ce poème en musique dans sa Symphonie n° 13. Outre cette symphonie pour orchestre, chœur et voix basse rarement jouée, le Belgian National Orchestra interprète également le Premier Concerto pour piano du compositeur, qui accorde une place importante à la trompette.

Un concert à vivre en direct ce vendredi 25 février dès 20h, en compagnie de Fabrice Kada.