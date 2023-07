En direct du Festival Musica Mundi : le récital de Fazil Say

Ce grand virtuose joue avec les plus grands orchestres des USA et d'Europe depuis bientôt 20 ans. Dans son répertoire classique, Say propose de vous emmener le temps d'une soirée à travers la Tempête de Beethoven, la chaconne pour violon de Jean-Sébastien Bach dans un arrangement de Busoni et la sonate pour piano de Joseph Haydn.

L’histoire de ce Festival commence par ses fondateurs, la pianiste israélienne Hagit Hassid-Kerbel et le violoniste russe Léonid Kerbel. Partenaires à la scène et à la ville, ces deux artistes qui sont aussi enseignants arrivent dans les années 90 en Belgique et constatent rapidement qu’il manque une structure d’enseignement musical de très haut niveau pour les jeunes élèves les plus brillants et les plus passionnés. En 1999, ils décident alors de fonder un stage d’été de haut niveau pour de jeunes musiciens âgés de 10 à 20 ans, issus des quatre coins du monde. Très vite, ils convainquent de grandes figures de la musique de chambre de les rejoindre, parmi elles le violoncelliste Mischa Maïsky, qui sera le premier et grand soutien de cette initiative.