Le Durbuy Rock Festival, le plus important événement metal de Wallonie, se tiendra les 12 et 13 mai à Bomal. 24 groupes s’y produiront sur 2 scènes. Parmi eux, Brutus, Korpiklaani, Amenra, Paradise Lost, Belphegor, Black Mirrors…

L’équipe de Classic 21 Metal y sera en direct ce vendredi 12 mai pour une émission spéciale entre 21h et 23h. Découvrez sur antenne les coulisses du festival et quelques interviews d’artistes programmés avec Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart.