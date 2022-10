En direct du 35e Superbiker

Cette année, le Elf Moto Superbiker de Mettet sera nettement plus riche et différent des années précédentes.

Pour cette édition spéciale 35e anniversaire, il y aura bien sûr les courses, mais aussi des challenges, sur le circuit, pour tous. Un show de dimension planétaire et deux soirs de concert avec le nouvel After Race Festival.

Les 7, 8 et 9 octobre 2022, les meilleurs spécialistes mondiaux du supermoto se retrouveront sur le circuit Jules Tacheny pour trois jours de courses exceptionnels. Plus de 400 pilotes ont répondu à l’appel, dont le tenant du titre Marc-Reiner Schmidt et le multiple champion du monde Thomas Chareyre, en catégorie Prestige. Chez les Starbiker, les pilotes du Tourist Trophy de l’Ile de Man seront à nouveau de la partie tout comme notre champion du monde d’endurance Xavier Siméon.

Pas de Superbiker sans show, et cette année il s’annonce somptueux avec les meilleurs pilotes freestyle de la planète, dont le Belge Julien Vanstippen qui viendra à Mettet avec une rampe spéciale pour réaliser des frontflips.

L’After Race Festival s’installe à Mettet.

Après les courses, place à la musique, avec un festival, sous chapiteau, le vendredi et samedi soir. Vendredi l’After Race Festival accueillera Slick, Replay et Mother Cover, trois groupes de covers. Samedi, festival techno-électro avec DJ à l’affiche dont DJ Ghost et la célèbre Mademoiselle Luna.

Enfin, le Elf Moto Superbiker de Mettet s’ouvre à tous avec ses trois Challenges : Junior, Vintage et Ladies. Le Mettet Junior Challenge pour permettre aux jeunes pilotes âgés de 10 à 14 ans de venir faire étalage de leur talent devant les stars de la discipline. Le Mettet Supermoto Vintage Challenge s’adresse à ceux qui possèdent une machine datant d’avant 2004. Le Mettet Supermoto Ladies Challenge sera l’occasion pour les femmes de disputer une course 100% féminine aux guidons de motos fournies par l’organisation.

35 ans de Superbiker à Mettet cela se fête.

Tous les éléments seront réunis du 7 au 9 octobre sur le circuit Jules Tacheny.

Le Elf Moto Superbiker de Mettet, édition spéciale 35e anniversaire, l’évènement moto à ne pas manquer !