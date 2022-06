En direct des Bikers’Classics

Pour les amateurs et passionnés de motos de compétition à l’ancienne, c’est tout simplement la grand-messe ! Les Bikers’Classics, c’est avant tout la possibilité donnée à tout possesseur d’une machine du temps d’avant de s’offrir une immense tranche de plaisir sur les 7 kilomètres d’asphalte du ‘plus beau circuit du monde’.

Concrètement, l’événement signé DG Sport consiste en des séances de roulage libres, sans notion de compétition, rehaussées de plusieurs animations qui permettront au public de pleinement profiter du week-end des samedi 2 et dimanche 3 juillet. L’occasion de s’en mettre plein les yeux et les oreilles…

Tirant pleinement profit de son immense expérience des Bikers’Days, l’organisateur répartit les groupes de motards de manière cohérente et homogène. L’idée de base est que chaque biker se retrouve en piste avec des confrères au niveau de pilotage ou de performances identique, afin de pleinement en profiter au guidon de motos qui ont souvent écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de la compétition.

Pendant que les groupes se succèdent en piste, dans les paddocks, expositions et séances de dédicaces ne manquent pas de titiller la curiosité des passionnés. D’autant que DG Sport annonce la venue de l’Australien Troy Bayliss, triple champion du monde de Superbike sous les couleurs de Ducati, et vainqueur du Grand Prix MotoGP de Valencia en 2006. Gageons que les chasseurs de signatures et photos seront aux aguets, d’autant que d’autres pilotes de notoriété sont attendus !

Que dire alors de la Grande Parade qui permet à toutes les motos en ordre d’inscription de se retrouver ensemble sur un ruban d’asphalte mondialement célèbre ? Quant au concert – rock – du samedi soir, il est de retour, ce qui signifie que la fête se prolongera bien après le coucher du soleil.

Evénement dans l’événement, le Trial Classic a su, au fil des éditions, se rendre incontournable. D’autant que l’épreuve affiche un caractère international très prononcé, et que les zones proposées font l’unanimité ! Et comme il est aussi question de machines du passé, la boucle est bouclée…

C’est donc à un nouveau voyage passionnant dans le temps que DG Sport vous invite les 2 et 3 juillet à l’occasion des Bikers’Classics, dans un cadre prestigieux et désormais centenaire. N’oublions pas qu’en 1922, la toute première course organisée à Francorchamps était réservée… aux motos !

