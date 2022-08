Les candidats à la succession de la Ferrari 488 #51 de l'équipe italienne Iron Lynx étaient nombreux. Les équipages Pro alignés par les plus grands constructeurs (Porsche, Mercedes, Audi, Lamborghini, Aston Martin, BMW...) rêvant de monter sur le podium de la plus grande course de GT3 au monde.

Sorties, pénalités, accrochages, neutralisations de course : l’épreuve s’est transformée, comme bien souvent, en une course à l’élimination. La nuit a été marquée par l'interruption de la course pendant près de 45 minutes en raison de la grosse sortie dans Blanchimont de la Porsche 911 GT3 R du Néo-Zélandais Matthew Payne. Lire la suite.