En direct des 24h de Spa-Francorchamps

La 75e édition des CrowdStrike 24 Hours of Spa arrive à grands pas : les premiers roulages sur la piste sont prévus à partir du 29 juin, l’épreuve phare se déroulant les 1er et 2 juillet.

La grande classique belge de l’endurance s’annonce plus spectaculaire que jamais avec 71 voitures s’attaquant – de jour comme de nuit – au mythique Circuit de Spa-Francorchamps pour un double tour d’horloge. Cette course est évidemment le moment fort du week-end, mais de nombreux autres facteurs rendent cet événement incontournable.

Une bataille somptueuse

Ce n’est pas un hasard si les CrowdStrike 24 Hours of Spa sont considérées comme la course de GT la plus compétitive au monde. Un peloton de 71 voitures représentant huit constructeurs sera au départ pour proposer une course dont le niveau est ce qui se fait de mieux au monde, toutes épreuves confondues.

Au niveau des pilotes, c’est vraiment la crème de la crème. La liste définitive des engagés doit encore être officialisée, mais on sait déjà qu’elle comprendra des dizaines de pilotes professionnels, tous des spécialistes des courses de GT et qui représentent les plus grandes marques. Les pilotes dits " amateurs " sont aussi parmi les meilleurs dans leur genre, Spa exigeant à la fois de la bravoure, du talent et de la constance de la part de chacun des participants.

Une vingtaine d’équipages revendiquent clairement la victoire au classement général et une dizaine d’autres espérent créer la surprise. Chaque classe proposant aussi autant de courses dans la course, il y aura toujours de l’action sur les 7 km du circuit belge. Et si quelqu’un vous dit qu’il peut vous garantir un pronostic fiable, faites semblant d’acquiescer et souriez intérieurement. La vérité est toute autre : même les observateurs les plus aguerris ne savent absolument pas vous dire qui montera sur la plus haute marche du podium dimanche après-midi !