Ce samedi 27 août dès 20h, Jean-Paul Smismans sera en direct de la Fiesta City de Verviers, jusqu’à 23h.

Il partagera avec vous l'histoire et les coulisses du festival, ainsi que quelques rencontres avec les artistes à l'affiche cette année comme Louis Bertignac, Elliot Murphy, The Blue Chevy's, Black Cat Biscuit et beaucoup d'autres !

Retrouvez toute la programmation sur le site officiel de la Fiesta City.