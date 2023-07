En direct de la Fête nationale de la moto et le Fan Day de Mettet

Le dimanche 23 juillet 2023, le Circuit Jules Tacheny vous invite à participer à la Fête Nationale de la Moto. Le matin, partez pour une belle balade libre de 185 km qui vous mènera notamment aux Lacs de l’Eau d’Heure. Tous les bénéfices sont reversés à la Belgian Motorcycle Academy, la seule école en Belgique qui forme et aide les jeunes talents belges de 7 à 17 ans à accéder aux compétitions moto internationales.

L’après-midi, participez au Fan Day en présence de Barry Baltus, Lorenz Luciano, tous les pilotes Classic 21/Zelos Black Knights et Junior Black Knights, et les élèves de la Belgian Motorcycle Academy. Démonstrations, piste moto pour enfants, challenges, autographes, foodtruck, bar et ambiance musicale vous attendent pour une grande fête de la moto familiale !

L’entrée au Fan Day est gratuite et ouverte à tous dès 13h, y compris ceux qui n’ont pas participé à la balade du matin.