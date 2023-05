En direct de Cannes, les préférences de Cathy Immelen

Depuis la Croisette, le festival a démarré il y a une semaine, encore un tiers de la compétition à découvrir mais un film sort clairement du lot jusqu’à présent : ''The Zone of Interest'' Jonathan Glazer (réalisateur anglais), candidat sérieux à la palme d’or (il avait réalisé ''Under The Skin'' avec Scarlett Johansson).

''The Zone of Interest'' raconte le quotidien de la famille de Rudolph Höss, le commandant historique du camp d’Aushwitz. Ils habitaient avec leurs enfants et leurs domestiques à quelques mètres des murs d’enceinte du camp d’extermination. Madame fait son jardin, on organise des garden-partys, les enfants jouent alors qu’on entend au loin, les cris, les coups de feu, les bruits de l’incinération, les trains qui arrivent… Sans rien voir du camp rien n’est reconstitué, on ne voit aucun prisonnier, tout se passe hors champ, tout est suggéré, et c’est ça qui rend le film encore plus glaçant. C’est le travail sur l’imagination du spectateur. L’enfer est dehors mais il s’insinue dans les cœurs des membres de cette famille. C’est austère, c’est froid, comme le cinéma de Michael Haneke (qui a déjà reçu deux fois la palme d’or) mais le spectateur est en état de choc en sortant du film tellement on manque d’oxygène, le travail sur la bande-son est incroyable et crée un malaise palpable.