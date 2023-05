En direct de Cannes, Cathy Immelen préface le festival

Parmi les stars, l'une des plus attendue est Harrison Ford, qui viendra présenter en avant-première le cinquième Indiana Jones, qu'il incarne pour la dernière fois à l'écran. Mais aussi Martin Scorsese, qui viendra également présenter avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

Cathy nous annonce aussi la présence de Jude Law, Juliette Binoche, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Margot Robbie et beaucoup d'autres, et la Belgique sera bien représentée avec entre autres Virginie Efira, qu'on va découvrir enceinte, et Cécile de France.