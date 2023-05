En direct de Cannes, Cathy Immelen dévoile les films qui l’ont le plus marquée en première semaine

Alors qu’il reste encore un tiers de la compétition à découvrir, un film sort déjà clairement du lot pour Cathy Immelen, qu’on retrouve en direct sur la Croisette. The zone of interest de Jonathan Glazer est selon elle un candidat sérieux à la Palme d’Or.

Le film se situe à Auschwitz, et plus précisément dans la maison du commandant d’Auschwitz, dont on découvre le quotidien. Madame jardine, les enfants apprennent à rouler à vélo, et on y fait des garden-parties, juste à côté du camp.

Mais on ne voit jamais le camp dans le film ni les prisonniers. Ils sont suggérés à l’aide de fumée, de trains, de coups de feu et de cris, et le film fait travailler l’imagination des spectateurs.

The zone of interest parle de la noirceur humaine avec en même temps une mise en scène très forte. Un film extrêmement oppressant que Cathy Immelen voit presque avec certitude figurer au palmarès du festival.