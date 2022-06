En direct : Concert d’ouverture de la 5e édition du MuCH Waterloo Festival avec Julia Pusker

Après deux années mouvementées, retour à une édition "classique" du MuCH Waterloo Festival, festival annuel de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Un festival qui s’ouvrira ce mercredi 8 juin avec un concerto d’ouverture que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3 en compagnie de Laurent Graulus.

La cinquième édition du festival annuel de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth marque un "retour à la normale", avec une mouture classique du festival, qui se recentre sur la mission principale de la Chapelle, le compagnonnage, entre maîtres et jeunes talents, et entre invités et solistes en résidence. Au programme de ce festival, qui se déroulera du 8 au 12 juin prochain, de la musique de chambre, des récitals, des marathons de sections, des spectacles et concerts en plein air, des animations pour les plus jeunes, avec une journée grand public, la Garden-Party le dimanche 12 juin qui s’adresse aux plus jeunes, à leurs parents et grands-parents. Une immersion dans l’univers de la Chapelle.

Et ce sont Frank Braley, Lucienne Renaudin Vary et Julia Pusker qui ouvriront cette 5e édition du festival, accompagnés des jeunes artistes en résidence de la Chapelle. Vous pourrez entendre les 7 Canciones populares Españolas de Manuel de Falla, le quintette pour piano en la majeur, D.667, Die Forelle ou encore le Septuor en mi-bémol majeur, op. 65 de Camille Saint-Saëns.

Un concert que vous pourrez vivre en direct sur Musiq3 ce mercredi 8 juin prochain, dès 20h, en compagnie de Laurent Graulus.