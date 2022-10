En direct : Axel Bauer en showcase dans les studios de Classic 21 !

Il fut également secrétaire général de la Comédie-Française, fondateur du premier cabinet de relations publiques en France, professeur à la Sorbonne ou encore commissaire de l’Exposition universelle de 1967 à Montréal.

Les parents du jeune Axel participent à sa construction musicale. Sa mère achète sa première guitare. Et son père lui offre un disque des Who et un billet pour leur concert. A 13 ans, accompagné par ce père au costume et chapeau élégants qui dénote dans le public hirsute, Axel Bauer se souvient du choc.

Il y avait un côté apocalyptique chez les Who, les grands moulinets (du guitariste) Pete Townshend, Keith Moon (le batteur) aux yeux exorbités, Roger Daltrey (le chanteur) qui fait tourbillonner son micro avant de hurler "We don’t get fooled again", je n’étais pas complètement préparé (rires).

"Radio Londres" aborde aussi le thème de la résistance face à l’ennemi intérieur, une tumeur maligne combattue par le chanteur sexagénaire, évoquée avec une jolie distance dans "C’est malin", écrite par ses soins.

Le guitariste y traite "de la perte de ce sentiment d’invincibilité" et de cette façon d'"envisager alors sa vie à la lumière de ce compte à rebours commencé". "Si on vivait tout à l’aune de cet éclairage, le monde serait différent, on dirait moins de saloperies, on ferait moins de conneries".