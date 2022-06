En dilettante, la photo amateur, au Musée de la Photographie à Charleroi

Le Musée de la Photographie inaugure une nouvelle exposition consacrée à la photographie amateur. En dilettante. Histoire et petites histoires de la photo amateur puise dans le fonds d’archives de La Conserverie dédié à la photographie vernaculaire et dans la collection de Michel F. David centrée autour de la photo amateur et anonyme.

La Conserverie est une structure créée par l’artiste Anne Delrez en janvier 2011. Elle comprend un lieu d’exposition, une maison d’édition, un centre de ressources et une librairie. Le lieu situé à Metz est aussi dénommé Le Conservatoire national de l’Album de famille.

Michel F. David prête des séries d’images de la fin du 19e siècle. Les photos rondes, les autochromes et les vues panoramiques sont les œuvres d’amateurs avertis, membres de clubs ou d’associations de photographie.