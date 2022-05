En difficultés financières, la Kim Clijsters Academy va fermer ses portes en juillet

Lancée en 2014, la Kim Clijsters Academy va fermer ses portes le 1er juillet prochain. La structure enregistrait des pertes financières depuis plusieurs années.



"Il y a de cela environ huit ans, Kim avait eu ce rêve de créer un centre de formation international dans un environnement accueillant de club à Bree. Mais son déménagement aux États-Unis et la crise provoquée par le Covid obligent aujourd’hui à mettre ce rêve de côté. Au terme d’une analyse financière approfondie, nous avons décidé d’arrêter les activités. C’est un coup dur pour toute l’équipe, et particulièrement pour Kim, mais nous avons longuement réfléchi et c’est la seule option possible", détaille Ruben Clijsters, cousin de Kim et manager actuel de l’Academy. "Cela s’explique par plusieurs facteurs, mais il est clair que la crise sanitaire des dernières années ne nous a pas aidés. Avec l’interdiction de voyager, la situation est devenue très difficile. "



Elise Mertens (WTA – 22) et la talentueuse Sofia Costoulas (ITF – 2) sont les joueuses les plus connues qui profitent des installations et de l’encadrement de l’Academy. "Nous allons nous entretenir avec chacun et chacune et discuter ensemble de ce que cela signifie exactement pour eux sur le plan pratique ", déclare Ruben Clijsters.



Le complexe situé à Bree restera ouvert et "toutes les activités extérieures à l’Academy se poursuivront au-delà du 30 juin".