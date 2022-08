En deux jours, 37.000 personnes ont assisté aux Démonstrations Forestières à Bertrix

37.763 visiteurs en deux jours, les deux journées de démonstrations forestières ("Demo Forest"), organisées mardi et mercredi en forêt de Bertrix, en prolongation de la Foire agricole de Libramont, n’auront pas non plus battu un record. Ils étaient 42.500 visiteurs en 2019. Au total sur six jours, la 86e édition de la Foire agricole de Libramont a donc enregistré 236.695 visiteurs. Les organisateurs sont très satisfaits pour une année de relance, après deux années sans foire. Pour tout le monde, l’important c’était d’abord de se retrouver. Les deux journées en forêt ont permis à 160 exposants de proposer à des démonstrations grandeur nature de matériel d'exploitation forestière, sur un parcours de 5 km, avec aussi des démonstrations de débardage au cheval et à des conférences sur l'avenir de la forêt wallonne, face au changement climatique, et à l'avenir de la filière de transformation de bois feuillus. Prochain rendez-vous, à Libramont, du 28 au 31 juillet 2023, pour la 87e édition de la Foire agricole de Libramont.