En-dessous de 65 ans, les boostés sont proportionnellement les plus nombreux parmi les cas détectés de Covid en Belgique

Les contaminations au Covid-19 sont clairement reparties à la hausse en Belgique, en lien avec la prédominance désormais du sous-variant BA.2 d'Omicron. Un sous-variant apparemment encore plus contagieux que la souche initiale d'Omicron, qui a provoqué une cinquième vague en Belgiqueen janvier.

Et s'il est plus contagieux, c'est que BA.2. démontre un échappement immunitaire et vaccinal important: la protection du vaccin contre l'infection à BA.2 est beaucoup plus faible que pour les précédents variants, et surtout, cette protection relative diminue très rapidement.