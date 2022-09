En désaccord avec leur entraîneur, quinze joueuses espagnoles quittent l’équipe nationale

Les joueuses de l’équipe nationale espagnole en ont marre de leur entraîneur et l’ont fait savoir.

Jorge Vilda, coach de la Roja, n’est plus le bienvenu dans le vestiaire. En effet, quinze joueuses de l’équipe d’Espagne ont décidé de renoncer à la sélection pour demander le départ du sélectionneur. Après avoir déjà réclamé son départ en août dernier, 15 joueuses ont voulu marquer le coup en envoyant chacune le même e-mail à la Fédération espagnole de football (RFEF). Un mail dans lequel elles expriment leur désaccord avec les méthodes de travail de Vilda.

La guerre est déclarée entre la RFEF et les joueuses, la Fédération ayant clairement choisi son camp. "La RFEF ne va pas permettre aux joueuses de remettre en cause la continuité du sélectionneur national et de son staff technique, car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences. Nous n’allons pas convoquer les joueuses qui ne veulent pas porter le maillot de l’Espagne. La Fédération n’utilisera que des joueuses motivées, même si cela signifie jouer avec des jeunes", peut-on lire dans le communiqué de la RFEF.

Ambiance…