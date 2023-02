En danger de mort à cause de sa transidentité au Cameroun, Shakiro trouve refuge en Belgique

Arrivée discrète à l'aéroport de Bruxelles. Un petit comité soudé l'attend, qui l'a soutenue jusqu'en Belgique. Shakiro a rêvé de ce moment. Elle a vécu cachée plus d'un an au Nigeria après avoir fui les violences homophobes au Cameroun, son pays. Des agressions répétées, comme à Douala, tout juste libérée sous caution, dans l'attente de son procès en appel. La justice l'a en effet condamnée à cinq ans de détention pour tentative d'homosexualité.

Le Cameroun n'aime pas les hommes efféminés qui s'assument et s'affichent. Une homophobie et une transphobie d'Etat qui donnent lieu à des lynchages publics et qui peuvent aller jusqu'au meurtre.

La notoriété n'arrange rien. Ce 10 août 2021, Shakiro échappe de justesse à la mort. Mais pour combien de temps? Elle s'enfuit en septembre. Le Cameroun est devenu un enfer pour elle.