"En Cuisine" : le nouveau podcast de Candice Kother pour manger sainement

Apprenez ou réapprenez à manger autrement, de manière saine et authentique, avec le podcast natif d’En Cuisine. Chaque samedi à 10h30, après l’émission En Cuisine, on vous propose un tout nouveau format sur Auvio, à écouter quand et où vous voulez.

Retrouvez Candice Kother, l’expert en miam savoureux, pendant 10 minutes. Elle vous partage ses bons plans, ses indispensables en cuisine et ses délicieuses recettes majoritairement végétariennes ou à base de produits de la ferme. Découvrez également ce qui lui est essentiel comme la famille, la santé, la cuisine simple et authentique, l’amour, le partage, et le respect de la nature et des saisons…

Le but de Candice est "d’offrir une vision supplémentaire de mes indispensables, parce qu’il me semble que l’on cherche tous quelque chose de similaire dans la vie : être heureux, être en santé/retrouver sa santé, avoir du temps pour ses enfants, sa famille, ses parents, toutes les personnes que l’on aime et nous-même inclus, profiter de la vie, ralentir, ressentir, oser vibrer."

En Cuisine – le podcast est à partager et à écouter sans modération sur Auvio.