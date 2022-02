En Crocs lors des Blind Auditions, Levandé éblouit les quatre coachs de The Voice Belgique !

Levandé a 22 ans et vit à Grammont, dans la province de Flandre-Orientale. Déterminé à faire de la musique son métier, il a décidé de se lancer dans la grande aventure de The Voice Belgique en reprenant le titre "That’s What I Like" de Bruno Mars avec groove et passion lors des Blind auditions. Ses goûts musicaux très diversifiés, mais aussi son style ont directement séduit les quatre coachs ! Une voix groovy, un style et un flow qui récolte 4 buzz. Levandé a décidé de rejoindre la team Black M. Direction les K.O. !