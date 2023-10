En couple : les opposés s’attirent ou qui se ressemble s’assemble ? La science répond

En sociologie, pour parler de la tendance d’un individu à fréquenter ses semblables, ou ses pairs, on parle d’homophilie, et il semblerait que pour choisir un partenaire amoureux nous soyons majoritairement attirés par ceux qui nous ressemblent. Des chercheurs du département de Psychologies et Neurosciences de l’Université Colorado Bolder ont tenté d’établir la façon dont nous choisissons nos partenaires de vie. Sommes-nous conditionnés à nous unir avec notre reflet ?

Récemment parus dans la revue Nature Human Behaviour, les résultats de leur recherche sont basés sur les données de 80.000 couples hétérosexuels inscrits dans une base de données britannique. Les couples de même sexe sont présentement analysés dans une enquête séparée, précisent les scientifiques dans leur communiqué. Les critères pour estimer les similarités ou les différences sont nombreux. Ils fixent 133 caractéristiques et leur constat est sans appel : pour 82 à 89% des caractéristiques analysées, les partenaires ont plus de chances d’être similaires que de ne pas l’être.

Il semblerait que notre socialisation nous influence particulièrement. Le niveau de similarité pour les attitudes politiques ou religieuses et pour le niveau d’études est le plus élevé : "Sur une échelle où zéro signifie qu’il n’y a pas de corrélation et où 1 signifie que les couples partagent toujours le trait, la corrélation pour les valeurs politiques était de 0,58", précisent les chercheurs. Il en ressort que la culture influence particulièrement nos goûts amoureux et également nos habitudes de vie : "Les traits liés à la consommation de substances psychoactives ont également montré des corrélations élevées. Les gros fumeurs, les gros buveurs et les abstinents ont fortement tendance à s’associer avec ceux qui ont les mêmes habitudes qu’eux."