En Corrèze, une page de la Seconde Guerre mondiale n’est pas tournée : des recherches en cours pour retrouver les corps de soldats allemands fusillés

Les recherches pour retrouver les restes d’une trentaine de soldats allemands faits prisonniers et exécutés par des résistants français en juin 1944 ont débuté ce mercredi 16 août à Meymac, dans le centre de la France.

Le 12 juin 1944, 46 soldats allemands et une Française soupçonnée de collaboration avec les occupants ont été tués par un groupement local de partisans d’obédience communiste, d’après le témoignage d’un de ses membres, Edmond Réveil, 98 ans aujourd’hui.

Onze corps avaient déjà été exhumés au cours de premières fouilles qui avaient secrètement eu lieu en 1967 pour tenter de retrouver les restes de ces hommes de la Wehrmacht.

Ceux-ci avaient été capturés par la Résistance les 7 et 8 juin 1944 et exécutés peu après les massacres commis par la Division SS Das Reich à Tulle (centre) le 9 juin (99 civils pendus) et à Oradour-sur Glane (centre) le 10 juin (643 habitants mitraillés et brûlés dans des granges et l’église du village).

Il y a un mois, la préfecture de la Corrèze a annoncé qu’une analyse des sols avait permis de repérer la possible "fosse".

Une équipe d’archéologues a commencé mercredi après-midi à explorer la zone, une colline boisée, et à excaver la terre à l’aide de tractopelles et de géoradars, a constaté l’AFP.