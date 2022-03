"En Corps", l’envol de Marion Barbeau, première danseuse de l’Opéra de Paris et tête d’affiche du nouveau Klapisch

Élise, 26 ans, est une talentueuse danseuse classique hantée par le souvenir de sa mère décédée qui l’avait encouragée à faire du ballet et dont le père, interprété par Denis Podalydès, aurait préféré qu’elle fasse des études de droit.

Un jour, le pire arrive : Elise se blesse sur scène à la fin de "La Bayadère", et l’entorse grave menace de l’empêcher de danser pendant deux ans.

En Bretagne, elle fait la rencontre de Josiane, jouée par Muriel Robin, qui a pour passion d’accueillir des artistes et un jour, la compagnie de Hofesch Shechter permet à Élise d’avoir de nouveau confiance en elle et de renaître.

"Comme beaucoup de danseurs, Élise est une battante", explique Marion Barbeau.

Contrairement à certains films comme "Black Swan" privilégiant des actrices comme Natalie Portman et des doublures pour des rôles de ballerines, Cédric Klapisch a choisi de vrais danseurs pour son 14e long-métrage, filmé en pleine pandémie au Théâtre du Châtelet, à La Villette et en Bretagne.

Ce n’est pas la première fois que Klapisch "dirige" des danseurs, lui qui est tombé amoureux de la danse à l’âge de 14 ans. On se souvient de la vidéo qu’il avait réalisée pendant le premier confinement, il y a un an, avec les danseurs de l’Opéra national de Paris. Ces derniers, confinés chez eux, dansaient sur "La Danse des Chevaliers", la pièce la plus connue du ballet "Roméo et Juliette" de Prokofiev, pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui luttaient en première ligne contre le coronavirus. Quelques années plus tôt, Cédric Klapisch avait fait tourner la ballerine russe Evguenia Obraztsova dans Les Poupées russes, suite de l’Auberge espagnole. Il a également réalisé un documentaire sur l’étoile Aurélie Dupont, actuelle directrice de la danse à l’Opéra.