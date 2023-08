En Corée du Sud, les chansons s’écoutent aussi bien avec que sans le son

La plupart des mélomanes écoutent les morceaux de leurs artistes à plein volume, ce qui inquiète fortement les spécialistes de l’audition. Mais la Corée du Sud est, elle, confrontée au phénomène inverse. Les professionnels coréens de la musique se plaignent de plus en plus des "muted streams" ("écoutes silencieuses"). De quoi pousser certains acteurs de l’industrie à se saisir de la question.

Melon est l’un d’eux. La plateforme de streaming sud-coréenne a récemment annoncé qu’elle ne prendrait plus en considération les "muted streams" pour déterminer quelles sont les chansons les plus populaires auprès de ses utilisateurs, selon le site spécialisé Soompi. Les classements Top 100 et Hot 100 seront affectés par cette mesure, tout comme ceux compilant les chansons les plus écoutées sur différentes périodes temporelles (quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel).

L’expression "muted streams" se réfère à une catégorie d’écoutes en ligne gonflées artificiellement par des personnes bien réelles — et non des bots [robots, ndlr.]. Les auditeurs s’adonnant à cette pratique frauduleuse écoutent bel et bien le morceau dont ils cherchent à améliorer la performance en ligne, mais en baissant son volume au maximum. D’où l’appellation "streams silencieux".