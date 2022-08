En Corée du Sud, les alcooliers parient sur la pop culture pour booster leurs ventes

La raison ? Le "homsul", cette tendance qui consiste à boire, généralement seul, chez soi. Ce phénomène, particulièrement répandu chez les jeunes Coréens, a une incidence sur leurs préférences en matière d’alcool. Leur péché mignon ? Les vins de fruits. Plus originaux que leurs cousins au raisin et plus dans le vent que les liqueurs de fruits, ils sont très populaires en Asie. Et encore plus depuis le début de la pandémie.

"La consommation de [liqueurs telles que] les vins de fruits est en train de changer; ils passent d’une boisson que l’on déguste lors d'occasions spéciales à une boisson que l’on boit chez soi, seul ou parfois en famille", a déclaré le ministère sud-coréen de la sécurité sanitaire des aliments et des médicaments dans un communiqué relayé par Food Navigator.