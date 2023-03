En Corée du Sud, la préférence n'est plus donnée aux garçons à la naissance.

Ces chiffres traduisent les efforts déployés par les différents gouvernements sud-coréens, progressistes comme conservateurs, pour lutter contre le déséquilibre entre les genres à la naissance à travers des politiques d'égalité des sexes et de croissance économique. Cette distorsion démographique s’est accentuée à partir des années 1970, quand les technologies de détermination prénatale du sexe de l’enfant commencent à se démocratiser.

L’échographie conduisait à des avortements délibérés pour obtenir le fils tant désiré par les familles sud-coréennes.

La préférence envers les garçons est un problème qui dépasse les frontières du pays du Matin Calme. La Chine et l’Inde y sont également confrontées depuis des décennies, tout comme le Vietnam, l’Azerbaïdjan, Taïwan ou encore la Tunisie.

Ce phénomène pèse sur la démographie du continent asiatique mais aussi sur celle du monde entier. En effet, la Chine et l'Inde représentent plus d’un tiers de la population de la planète. Or il "manquerait" 11,9 millions de filles en Chine et 10,6 millions en Inde selon une étude publiée en 2019 dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences.