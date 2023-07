En Corée du Sud, inondations et glissements de terrain font 37 morts et dix disparus

Au moins 37 personnes ont péri et dix sont portées disparues après les fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain en Corée du Sud, ont déclaré les autorités dimanche, les secouristes recherchant activement des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Un précédent bilan faisait état de 33 morts et dix disparus.

La Corée du Sud est en pleine mousson d’été et de fortes pluies se sont abattues ces quatre derniers jours, provoquant des inondations et des glissements de terrain de grande ampleur, ainsi que le débordement d’un important barrage.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que 33 personnes avaient été tuées et que dix autres étaient portées disparues à la suite de ces pluies diluviennes, la plupart ayant été ensevelies par des glissements de terrain ou étant tombées dans un réservoir en crue.

Les secouristes s’efforcent d’atteindre une quinzaine de voitures coincées dans un tunnel souterrain de 430 mètres de long à Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord.

Selon l’agence de presse Yonhap, le tunnel a été submergé samedi matin après une crue soudaine.

Dimanche, sept corps avaient été récupérés dans le tunnel et des plongeurs se relayaient jour et nuit pour rechercher d’autres victimes, selon le ministère de l’Intérieur.

"Je n’ai plus d’espoir mais je ne peux pas partir", a déclaré à Yonhap, le parent d’une des victimes disparues dans le tunnel. "Mon cœur se déchire en pensant à la douleur qu’a dû ressentir mon fils dans l’eau froide", a-t-il ajouté.

Les images diffusées par la télévision locale montrent un torrent d’eau provenant d’une rivière voisine qui est sortie de son lit et qui s’est engouffrée dans le tunnel, les secouristes utilisant des bateaux pour atteindre les victimes qui s’y trouvaient.