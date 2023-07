En Corée du Sud, des milliers de femmes sont filmées à leur insu dans les espaces publics

Si le molka est aussi courant en Corée du Sud, c’est d'abord en raison de l’omniprésence des nouvelles technologies dans ce pays. À l’heure où tout le monde ou presque possède un smartphone et où il existe des caméras miniatures de la taille du chas d’une aiguille, tout le monde peut en effet enregistrer ce type de vidéos puis les mettre en ligne.

Par ailleurs, l’intérêt que montrent de plus en plus d’internautes vis-à-vis de ces images s’explique en partie par l’interdiction de la pornographie en Corée du Sud, à laquelle le molka semble constituer une alternative.

Depuis, c’est un véritable business qui s’est développé autour de ce type de contenus, diffusés clandestinement sur la toile. Même si beaucoup de ces criminels sexuels agissent pour leur plaisir personnel, c’est donc avant tout poussés par l’appât du gain que de plus en plus de Sud-coréens dissimulent des caméras à travers le pays.

Parmi les endroits les plus susceptibles de faire l’objet d’une "surveillance", on trouve bien sûr les motels et les toilettes publiques, mais également les vestiaires de certains lieux de travail, tels que les hôpitaux.