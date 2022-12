En concert, Julien Doré a retiré Kylian Mbappé des paroles de sa chanson "Kiki"

On ne dispose pas d’informations sur la raison de ce changement dans le texte mais on sait Julien Doré très préoccupé par les questions d’urgence climatique et il n’a sans doute pas goûté le fameux épisode des joueurs du PSG se déplaçant en jet privé plutôt qu’en "char à voiles" début septembre. Ce n’est évidemment que par pure spéculation mais on sait en tout cas, au vu des exemples cités plus haut, que ce n’est pas pour ménager la susceptibilité des Belges.

Ce qui est sûr, par contre, c’est qu’on peut gagner, ces prochains jours, grâce au calendrier de l’Avent de Tipik en radio, le coffret "aimée" avec les 45 tours vinyles de couleurs différentes dans une édition ultra limitée signé par Julien Doré ce week-end à l’occasion dudit passage à Forest National.