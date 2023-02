... en compagnie de Wolfgang Amadeus Mozart

Le 19 février à 10 h

Il était toujours de bonne humeur, mais aussi très absorbé. Il regardait dans les yeux d’un regard perçant. Il répondait à tout, avec à-propos, bien qu’il paraissait absorbé par tout autre chose dans son travail. Même en se lavant les mains, le matin, il allait et venait dans sa chambre, il ne restait jamais tranquille, et il était toujours en train de réfléchir. "Sophie Haibel

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement du Concerto pour piano n° 23 en la majeur K 488 . Alfred Brendel & l’Academy of St Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner . Philips 4204872.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le premier mouvement de la Sonate K 279 en fa majeur. Maria Joao Pires. DG 4775200.

Wolfgang Amadeus MOZART - Une plaisanterie musicale K 522 en fa majeur pour orchestre de chambre. Orpheus Chamber Orchestra. DG 4297832.

Gregorio ALLEGRI - Miserere mei, Deus. Chœur du King’s College de Cambridge sous la direction de Stephen Cleobury ) Gerald Finley (Cantor) . EMI 7470652 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux derniers mouvements de la Sonate pour deux pianos K 448 . Murray Perahia et Radu Lupu . LMK 39511.

Wolfgang Amadeus MOZART - Adagio et Allegro, le premier mouvement de la Symphonie en ré K. 504 dite Prague. . Orchestra Mozart sous la direction de Claudio Abbado. Archiv Produktion 4777598 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Non piu andrai, et l'ho perduta, extraits des Noces de Figaro. Lorenzo Regazzo, Nuria Real et Concerto Köln dir° René Jacobs. Harmonia Mundi HMX 2961818.

Wolfgang Amadeus MOZART - 12 Variations sur l’air Ah vous dirais-je Maman. Andras Schiff . DECCA 4213692 .

Johann Nepomuk HUMMEL - Winton Marsalis & English Chamber Orchestra dir° Raymond Leppard. Sony 57497 .

Joseph HAYDN - Le deuxième mouvement de la Sonate en mi bémol majeur pour piano Hob XVI : 49 Nr 59 . Leif Ove Andsnes. EMI 5567562.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le premier mouvement du Quatuor en ré mineur K 421. Quatuor Arcanto. HM 902168.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Loïc Nicolaj